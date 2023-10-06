У гарній сукні і з новою зачіскою: королева Летиція на саміті тепло вітала президента Зеленського

Король Філіп VI та королева Летиція вітали європейських лідерів у палаці Альгамбра під час саміту Європи у Гранаді.

Там пройшов саміт Європейської політичної спільноти. Майже 50 європейських лідерів прибули до Гранади на півдні Іспанії, щоб наголосити, що вони продовжують підтримувати Україну під час війни з Росією.

Король Філіп VI та королева Летиція у палаці Альгамбра під час саміту Європи у Гранаді / Фото: Associated Press

Був на саміті президент України Володимир Зеленський.

Королева Летиція потиснула руку українському лідеру, а фото привітання було опубліковано у соціальній мережі X.

La Reina saluda al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ( @ZelenskyyUa ).



➡️ https://t.co/YXq1rVuD68 pic.twitter.com/CWWRe54uaz — Casa de SM el Rey (@CasaReal) Жовтень 5, 2023

Королева Летиція виступила в ролі господині заходу та мала розкішний вигляд у сукні Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2017 без рукавів, акцентувавши увагу на своїх рельєфних руках. У вбрання була багатошарова біла спідниця з рюшами та квітами, його королева поєднувала зі слінгбеками від Manolo Blahnik.

Президент Франції Еммануель Макрон, король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція / Фото: Associated Press

Волосся королеви було зібране у високий хвіст, накручений хвилями, на її обличчі був насичений макіяж, а у вухах виблискували каскадні квіткові сережки з розсипом діамантів. Король Філіп VI одягнув темно-синій костюм, світлу смугасту сорочку та блакитну краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI з Урсулою фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Після саміту відбулася галавечеря у Парадор де Гранада. За меню відповідав іспанський мішленівський шефкухар Пако Моралес.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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