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У гарній сукні-сорочці: королева Мері постала на публіці у вишуканому образі

У гарній сукні-сорочці: королева Мері постала на публіці у вишуканому образі

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева Мері все ще перебуває з королівським візитом у Бразилії.

Разом з першою леді Бразилії Розангелою да Сілвою та міністром клімату, енергетики та постачання королева Мері відвідала державну школу Centro Educacional do Lago (CEL), де її ознайомили із програмою шкільного харчування Бразилії. Також Мері взяла участь у розмовах про медіа-звички молоді Бразилії.

У другій половині дня королева відвідала Embrapa Cerrados, бразильський сільськогосподарський науково-дослідний інститут, розташований у савані Серрадо. Крім іншого, інститут фокусується на проблемах та можливостях, пов'язаних із впливом сільського господарства на біорізноманіття на навколишнє середовище у Бразилії.

У королівському акаунті в Instagram поділилися фото.

(гортайте фото праворуч)

Королева Мері приїхала у світло-блакитній сукні-сорочці у білу тонку смужку з широким плетеним поясом на талії та у шкіряних босоніжках коричневого кольору на підборах. Образ свій Її Величність доповнила кількома золотими браслетами та золотими сережками, волосся розпустила і зробила укладання хвилями, а також гарний макіяж.

Королева Мері / © Getty Images
Королева Мері / Фото: Getty Images

Раніше ми також показували вам інший образ королеви, коли вона з'явилася у білій сукні з візерунком та V-подібним декольте у Національному інституті досліджень Амазонки у Манаусі.

Королева Мері / © Getty Images
Королева Мері / Фото: Getty Images

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