У гарній сукні та кейпнакидці: новий вихід королеви Максими у Швеції

Королева Нідерландів Максима та король Віллем-Олександр перебувають з візитом у Швеції та їхня програма дуже насичена.

Сьогодні Їхні королівські Величності зустрічалися з керівниками компаній Нідерландів та Швеції у Гранд-готелі у другий день візиту королівських осіб до Швеції.

Король Віллем-Олександр та королева Максима, король Карл Густав та королева Сільвія / Фото: Getty Images

51-річна Максима продемонструвала черговий ефектний образ. На Її Величності була гарна сукня з неглибоким V-подібним вирізом і рукавами ліхтариками, на грудях у неї була пришпилена брошка, а також на королеві були високі бежеві рукавички зі шкіри. У руках королева тримала клатч їм у тон із замші. Поверх сукні королева одягла довгу кейпнакидку, а також була взута в замшеві туфлі-човники на підборах.

Королева зробила легкий макіяж у теплих відтінках, зібрала волосся у зачіску та одягла сережки-висячки з камінням. Її чоловік Віллем-Олександр був у синьому костюмі, білій сорочці та червоній краватці.

Король Віллем-Олександр та королева Максима, король Карл Густав та королева Сільвія / Фото: Getty Images

78-річна шведська королева Сільвія обрала для виходу яскраву сукню кольору морської хвилі, доповнивши образ прикрасою із великих перлинних намистин, перлинними сережками та кількома браслетами на зап'ястях. У руках королева тримала сумку, у неї була зроблена зачіска та макіяж на обличчі. Король Швеції Карл Густав одягнув темний костюм у смужку, світлу сорочку та краватку в цятку.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого вечора королівське подружжя Нідерландів відвідало урочистий прийом у шведській родині. На ньому обидві королеви сяяли у вечірніх туалетах та тіарах, а їхні чоловіки були у фраках.

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