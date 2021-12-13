У гарній сукні та пом'ятому кейп-пальті: королева Максима на різдвяному концерті

У гарній сукні та пом'ятому кейп-пальті: королева Максима на різдвяному концерті

Насичений робочий графік перед святковими вихідними і у нідерландської королеви.

Максима днями була присутня на записі телешоу Різдвяного музичного концерту в Апелдорні.

50-річна королева-консорт була одягнена в красиву світлу сукню з поясом на талії, прикрашену кольоровим каменем і взута в нюдові туфлі-човники на підборах.

Королева Максима / Getty Images

На зап'ястях у Максими було кілька золотих браслетів, годинник на чорному шкіряному ремінці, а на пальцях каблучки. Святковий аутфіт Її Величність доповнила сережками-висячками з камінням, макіяжем у натуральних відтінках та розпустила волосся.

Королеву заскочили дорогою на концерт, поверх сукні вона була одягнена у світле кейп-пальто, яке трохи пом'ялося знизу.

Королева Максима / Getty Images

Нагадаємо, в один із нещодавніх виходів королева Максима потрапила в маленьку конфузну ситуацію. Коли Максима відвідувала відкриття будинку Пітера Тейлера в музеї Тейлера в Гарлемі, вітер був таким сильним того дня, що її волосся буквально розлетілося в сторони. Але навіть це не могло зіпсувати настрій Максимі.

Королева Максима / Getty Images

Читайте також: