У гарній сукні та пом'ятому кейп-пальті: королева Максима на різдвяному концерті

Насичений робочий графік перед святковими вихідними і у нідерландської королеви.
Максима днями була присутня на записі телешоу Різдвяного музичного концерту в Апелдорні.
50-річна королева-консорт була одягнена в красиву світлу сукню з поясом на талії, прикрашену кольоровим каменем і взута в нюдові туфлі-човники на підборах.
На зап'ястях у Максими було кілька золотих браслетів, годинник на чорному шкіряному ремінці, а на пальцях каблучки. Святковий аутфіт Її Величність доповнила сережками-висячками з камінням, макіяжем у натуральних відтінках та розпустила волосся.
Королеву заскочили дорогою на концерт, поверх сукні вона була одягнена у світле кейп-пальто, яке трохи пом'ялося знизу.
Нагадаємо, в один із нещодавніх виходів королева Максима потрапила в маленьку конфузну ситуацію. Коли Максима відвідувала відкриття будинку Пітера Тейлера в музеї Тейлера в Гарлемі, вітер був таким сильним того дня, що її волосся буквально розлетілося в сторони. Але навіть це не могло зіпсувати настрій Максимі.
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