У гарній сукні та синіх човниках: кронпринцеса Вікторія відвідала премію

Вікторія відвідала церемонію вручення Стокгольмської юнацької водної премії у Стокгольмському конгрес-центрі Waterfront. На захід Її Високість прибула в біло-синій сукні з пишним подолом і відкритими плечима від Maxjenn, зшитій на замовлення, в руках несла синій клатч-конверт LK Bennett і взула туфлі-човники гарного синього кольору від Jimmy Choo на підборах.

Кронпринцеса зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж і одягла сережки-висячки з сапфірами, на пальці у неї сяяв золотий перстень, а на зап'ясті був браслет. Вікторія мала чудовий вигляд.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кронпринцеса Вікторія стала студенткою та пройде спеціальну підготовку для офіцерів, щоб підвищити свої військові знання.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

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