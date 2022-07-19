У гарній сукні та у кольє з метеликом: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала концерт Червоного Хреста

Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали разом 73-й гала-концерт Червоного Хреста у Монте-Карло.
44-річна княгиня Шарлін, яка нещодавно повернулася до виконання своїх королівських обов'язків, сяяла у блакитній сукні з квітковою вишивкою зі страз та каміння. На шиї княгиня мала гарне кольє з метеликом, такий самий браслет був у неї і на зап'ясті.
В руках Шарлін тримала маленький клатч чорного кольору, на пальці її сяяла каблучка з каменем, а нігті були нафарбовані чорним лаком.
У дружини князя було лаконічне укладання, на обличчі був легкий макіяж з перламутровими тінями на віках і світлий блиск на губах. Шарлін також одягла свої улюблені сережки-цвяшки з діамантами.
Благодійний бал Шарлін відвідала разом із 64-річним князем Альбером II, він був одягнений у синій піджак, світлу сорочку, білі штани та червону краватку.
На балу також була присутня сестра князя – принцеса Кароліна Ганноверська та інші члени княжої родини.
Також нещодавно в Монте-Карло відбувся Бал Троянд. Його Альбер II відвідав сам без своєї дружини, але разом із сестрою принцесою Кароліною та її дочкою Шарлоттою Казіраги.
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