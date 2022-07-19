У гарній сукні та у кольє з метеликом: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала концерт Червоного Хреста

Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали разом 73-й гала-концерт Червоного Хреста у Монте-Карло.

44-річна княгиня Шарлін, яка нещодавно повернулася до виконання своїх королівських обов'язків, сяяла у блакитній сукні з квітковою вишивкою зі страз та каміння. На шиї княгиня мала гарне кольє з метеликом, такий самий браслет був у неї і на зап'ясті.

В руках Шарлін тримала маленький клатч чорного кольору, на пальці її сяяла каблучка з каменем, а нігті були нафарбовані чорним лаком.

У дружини князя було лаконічне укладання, на обличчі був легкий макіяж з перламутровими тінями на віках і світлий блиск на губах. Шарлін також одягла свої улюблені сережки-цвяшки з діамантами.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Благодійний бал Шарлін відвідала разом із 64-річним князем Альбером II, він був одягнений у синій піджак, світлу сорочку, білі штани та червону краватку.

На балу також була присутня сестра князя – принцеса Кароліна Ганноверська та інші члени княжої родини.

Князь Альбер ІІ / Фото: Getty Images

Також нещодавно в Монте-Карло відбувся Бал Троянд. Його Альбер II відвідав сам без своєї дружини, але разом із сестрою принцесою Кароліною та її дочкою Шарлоттою Казіраги.

Князь Альбер II, принцеса Кароліна та Крістіан Лубутен на Балу Троянд / Фото: Getty Images

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