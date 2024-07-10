У гарній сукні з принтом і в капелюсі: королева Мері прибула в Граастен на канікули

Король Данії Фредерік Х та його дружина королева Мері приїхали до міста Граастен на літні канікули у свій сімейний замок. Публіка була в захваті від їхнього прибуття і вітала пару бурхливими оплесками та квітами.

Фредерік і Мері пройшлася трохи містом, щоб подякувати всім присутнім за увагу, перш ніж вирушить до своєї літньої резиденції — замку Граастен. Замок є колишнім мисливським будиночком королівської родини, 1935 року після значних реставраційних робіт він став літньою резиденцією короля Фрідріха IX та королеви Інгрід. Від тоді в сім'ї з'явилася традиція використовувати його влітку.

Королева одягла для поїздки в замок сукню з рукавами-ліхтариками від бренду ME+EM із флористичним принтом у вигляді гілочок та ягід. Носила вона вбрання з капелюхом від Canopy Bay та туфлями на танкетці від бренду Tod's. Також Мері доповнила образ прикрасами від брендів Halberstadt та Dulong Fine Jewelry.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

На відпочинок пара приїхала після того, як провела кілька днів у Гренландії з офіційним візитом. Вони пробули там від 29 червня до 6 липня, а супроводжували їх двоє молодших дітей – принц Вінсент та принцеса Жозефіна.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Король Фредерік X, королева Мері, принцеса Жозефіна та принц Вінсент / Фото: Getty Images

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