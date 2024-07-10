У гарній сукні з принтом і в капелюсі: королева Мері прибула в Граастен на канікули

Пара тішилася від уваги публіки, а Мері з радістю прийняла квіти від шанувальників.
Король Данії Фредерік Х та його дружина королева Мері приїхали до міста Граастен на літні канікули у свій сімейний замок. Публіка була в захваті від їхнього прибуття і вітала пару бурхливими оплесками та квітами.
Фредерік і Мері пройшлася трохи містом, щоб подякувати всім присутнім за увагу, перш ніж вирушить до своєї літньої резиденції — замку Граастен. Замок є колишнім мисливським будиночком королівської родини, 1935 року після значних реставраційних робіт він став літньою резиденцією короля Фрідріха IX та королеви Інгрід. Від тоді в сім'ї з'явилася традиція використовувати його влітку.
Королева одягла для поїздки в замок сукню з рукавами-ліхтариками від бренду ME+EM із флористичним принтом у вигляді гілочок та ягід. Носила вона вбрання з капелюхом від Canopy Bay та туфлями на танкетці від бренду Tod's. Також Мері доповнила образ прикрасами від брендів Halberstadt та Dulong Fine Jewelry.
На відпочинок пара приїхала після того, як провела кілька днів у Гренландії з офіційним візитом. Вони пробули там від 29 червня до 6 липня, а супроводжували їх двоє молодших дітей – принц Вінсент та принцеса Жозефіна.
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