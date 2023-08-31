У гарній вишиті сукні: королева Ранія відвідала новий захід

Сьогодні Ранії виповнюється 53 роки. Палац поки не ділився новими фото королеви, але на своїй сторінці в Instagram Її Величність опублікувала кадри зі свого візиту на кухню Фірьяла Кофагі у селі Гавар.

(гортайте фото праворуч)

На королеві цього дня була гарна вишита сукня білого кольору з фіолетовим тонким поясом на талії та туфлі-човники на підборах Jimmy Choo. Ранія розпустила волосся і зробила гарний макіяж, а на її пальці виблискувала каблучка.

Нагадаємо, нещодавно королева показувала, як проводила літо із сім'єю. Знімками Ранія ділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: