У гарній вишиванці і штанях-палацо: стильний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з принцом Ліхтенштейну Алоїзом, який підтримує українські проєкти щодо фіксації воєнних злочинів росіян. Перша леді зазначила, що принц виділив на ці проєкти 450 тисяч швейцарських франків.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Допомогти Україні покарати російські злочини – князівство Ліхтенштейн уже робить це. Сьогодні вдалося особисто подякувати за відданість Князівства Ліхтенштейн міжнародному праву, включно з активною позицією в ГА ООН щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності причетних за ці злочини. Будемо вдячні за подальше просування цієї ініціативи", – сказала Олена.

На зустрічі перша леді з'явилася у стильному образі. На ній була гарна вишиванка з пишними рукавами, вишитими чорними нитками, від українського бренду Must Have. Верх Зеленська скомбінувала з чорними штанями-палацо з високою талією і широким поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На одному із фото Олена накинула на плечі чорний жакет.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і сережки-пусети завершили лук дружини президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У цьому аутфіті перша леді також взяла участь у дискусійній панелі в Українському домі у Давосі і оглянула виставку Ukraine is You, де представлені відеороботи про російські воєнні злочини та документальні кадри з нещодавно звільненого Херсона.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, під час свого перебування у Давосі Зеленська продемонструвала образ у коричневому костюмі і сорочці.

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