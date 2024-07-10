У гарній вишиванці і спідниці міді: Олена Зеленська у Вашингтоні

Перша леді України разом із чоловіком приїхали до США, щоб взяти участь у саміті НАТО.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до США взяли участь у церемонії вшанування жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 років. Вони поклали квіти до меморіалу жертвам Голодомору в Україні.

Світлини звідти перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

У дописі Зеленська розповіла, що цей меморіал створила архітекторка українського походження Лариса Курилас у 2015 році поряд із будинком Конгресу.

"На ньому – колоски пшениці. Саме такої, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть.

"Голодомор 1932–1933. У пам'ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом", – каже напис українською та англійською мовами.

Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам’ять про попередні спроби. Бо Україна нині боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість", – написала перша леді.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з'явилася у красивій білій вишиванці, вишитій чорними нитками, з пишними рукавами, від українського бренду Gaptuvalnyа, яку поєднала з чорною спідницею міді та чорними туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у низький хвіст і прикрасила вуха золотими сережками.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президент був одягнений у чорне поло, штани карго кольору хакі та взутий у бежеві кросівки.

Нагадаємо, Олена Зеленська відреагувала на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит".

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