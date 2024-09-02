У гарній вишиванці з квітами: Олена Зеленська звернулася до українських школярів

Олена Зеленська з нагоди Дня знань звернулася через відеозв'язок до учнів шкіл Супергероїв під час уроку вдячності силам оборони. Школа Супергероїв – це державний проєкт, який реалізується під патронатом дружини президента. Це ініціатива, у межах якої діти, що перебувають на стаціонарному лікуванні або проходять реабілітацію, навчаються у медичних закладах.

У цьому уроці взяли участь 500 дітей із 17 шкіл при лікарнях і понад 80 їхніх учителів, вихователів та психологів.

"В усіх людей у житті бувають випробування, неприємності, біди. Але героями й супергероями нас робить те, як ми на них реагуємо. Як боремося. Ви – супергерої, бо відважно боретесь, тримаєтеся та ще й навчаєтесь. Хочете навчатися й дізнаватися нове", – сказала Зеленська.

Дружина президента зазначила, що для того, щоб діти могли вчитися і лікуватися, їх на фронті захищають українські військові.

Вона також звернулася до лікарів, учителів і батьків маленьких пацієнтів.

"Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них. Так одне одного підтримуємо й захищаємо. Давайте цього вчитися та вчити. Бо саме на цьому все тримається. Так і здобувається перемога – і в лікуванні, і в освіті, і на фронті», – зауважила Олена Зеленська.

На відео перша леді постала у красивій білій сорочці з квітковою чорною вишивкою з фігурним вирізом, яку поєднала з чорним низом та чорним шкіряним поясом. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. Свій лук Олена завершила срібними прикрасами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті оверсайз і з хусткою-паше побувала в укритті на Чернігівщині.