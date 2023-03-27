У гарному каптані: королева Ранія зачарувала образом на світському заході

У Йорданії триває Рамадан, який розпочався 23 березня та триватиме місяць. Королева Ранія поділилася новим фото із чергового іфтара.

Іфтар – це вечірній прийом їжі протягом місяця Рамадан. Проводиться до або після вечірньої молитви за місцевим часом.

Її Величність опублікувала фото з заходу та написала у підписі до знімку: "Сьогодні ми чудово провели час на іфтарі з молодими чоловіками та жінками з усіх куточків нашої прекрасної країни".

Ранія була одягнена цього вечора в синій креповий каптан з поясом від бренду Taller Marmo, доповнивши образ красивим укладанням та макіяжем.

Раніше королева Ранія ділилася фото зі своєї сімейної вечері, на якій з'явилася в красивій максісукні чорного кольору із синіми деталями у вигляді пояса, коміра та торочки на подолі. Образ королева доповнила чорною сумкою та гостроносим взуттям на підборах.

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