У гарному луку, але з несвіжим манікюром: новий вихід королеви Максими у Словаччині

Нідерландське королівське подружжя все ще перебуває в Словаччині з офіційним триденним візитом.

Сьогодні король Віллем-Олександр та його дружина королева Максима брали участь у бізнесфорумі "Майбутнє вже зараз" у замку Братислава.

51-річна королева з'явилася на заході у чорнобілій сукні та чорному кейппальті в тон якому підібрала крислатий капелюх. Взута її Величність була в сіро-чорні туфлі на стійких квадратних підборах, а в руках несла невелику сумку від Chanel.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Максима зробила насичений макіяж очей, одягла перлинні сережки та широкий перлинний браслет на зап'ястя. Також на її зап'ястях красувалося кілька золотих прикрас. На пальці теж виблискував перлинний перстень.

Нігті Максими були нафарбовані темно-бордовим лаком і було помітно, що її манікюр не першої свіжості. Зазвичай королівська особа ретельно стежить за своїм манікюром, але цього разу, певне, не встигла відвідати майстра.

Манікюр королеви Максими / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король і королева Нідерландів прибули з офіційним візитом до Словаччини вчора і зустрілися із президенткою Зузаною Чапутовою на офіційній церемонії привітання у президентському палаці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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