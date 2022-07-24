У гарному пальті і крислатому капелюсі: герцогиня Камілла відвідала іподром в Аскоті

Герцогиня Корнуольська відвідала урочистий захід в Аскоті.
На заході на іподромі в Аскоті 75-річна герцогиня Корнуольська вручила призи переможцям конкурсу "Король Георг VI" та "Королева Єлизавета".
Її Високість прибула на церемонію у світло-бірюзовому пальті, до якого підібрала двокольорові туфлі від Chanel на невисоких підборах та сріблястий клатч. Також Камілла була в крислатому білому капелюсі, у її вухах виблискували сережки з перлинами, а на шиї був золотий ланцюжок з двома підвісками. На грудях у герцогині красувалася діамантова брошка з невеликим блакитним каменем.
Камілла зробила гарне укладання та макіяж на обличчі.
Цього тижня герцогиня з чоловіком Чарльзом зустрічалася з ветеранами Фолклендської війни під час прийому з нагоди 40-річчя конфлікту на борту авіаносця Королівського флоту HMS Queen Elizabeth.
А до цього королівська пара три дні перебувала з офіційним візитом у графствах Девон та Корнуолл.
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