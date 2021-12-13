У гарному пальті та хутряному капелюсі: королівська принцеса Анна нагородила українського студента

Королівська принцеса Анна днями знову виконувала свої обов'язки.

71-річна дочка королеви Єлизавети II відвідала від імені Її Величності Парад суверена у Королівській військовій академії у Сандхерсті. Принцеса Анна проінспектувала парад, а потім вручила нагороди військовим, зокрема і почесний меч. Його отримав студент із України Павло Лейсі, про що повідомляє Посольство Великої Британії в Києві.

Принцеса Анна / Getty Images

"Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ Сандгерст, Велика Британія та отримав особливу відмінність – Міжнародний Меч. Щороку нагорода присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн", - свідчить підпис.

Принцеса Анна цього дня з'явилася на публіці у світло-зеленому пальті, із золотою брошкою на грудях, у шкіряних рукавичках та хутряному капелюсі. Під пальтом у принцеси був костюм в тон пальта, також вона була взута у високі замшеві чоботи на невеликих підборах, а в руці несла чорну сумку на металевому ремінці-ланцюжку.

Принцеса Анна / Getty Images

У вухах Анни були золоті сережки, а на губах червона помада, але не така насичена, яку зазвичай носить її мати королева Єлизавета II.

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