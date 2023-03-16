У гарному пальті та капелюсі-таблетці: Зара Тіндалл у новому образі на Челтнемському фестивалі

Зара Тіндалл та її чоловік Майкл перебувають на Челтнемському фестивалі на іподромі Челтнем.

На другий день кінних змагань дочка принцеси Анни продемонструвала на публіці новий образ. Вона була в пальті кольору морської хвилі в дрібний принт від Rebecca Vallance під яким була водолазка в тон, взута у високі чоботи із замші від Holland Cooper, а в руках тримала чорну сумку від Aspinal of London.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Також свій образ Зара доповнила капелюхом-пігулкою, макіяжем очей, трохи підкреслила губи рожевою помадою і одягла золоті сережки-кільця. Її чоловік Майк цього дня був у сірому костюмі, білій сорочці і одягнув блакитну краватку в принт.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Днем раніше Зара з'явилася на фестивалі у бордовому пальті середньої довжини, під яке вдягла синю сорочку з рюшами та темно-сині штани-дудочки, доповнивши образ шкіряними синіми туфлями на стійких підборах. У руках Зара тримала синій клатч, а її нігті були нафарбовані нюдовим лаком.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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