У гарному пальті та сукні міді: елегантна принцеса Софія з чоловіком Карлом Філіпом з'явилася на публіці

У гарному пальті та сукні міді: елегантна принцеса Софія з чоловіком Карлом Філіпом з'явилася на публіці

Принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія потішили сьогодні публіку своєю появою на заході.

Карл Філіп та Софія прибули до музею сучасної фотографії, де вони запускають свою нову цифрову інсталяцію та новий чат-бот під назвою "Vitual Buddy" під гаслом "Ми разом протистоїмо мережевій ненависті".

Принцеса Софія / Getty Images

36-річна шведська принцеса постала перед публікою в абсолютно новому образі. На ній було елегантне пальто довжини нижче колін, під яким була синя трикотажна сукня довжини міді з розрізами з боків і взута принцеси була в замшеві чоботи на невисоких стійких підборах. Софія була зі світлим манікюром, її волосся було розпущене і укладене кучерями, а на обличчі був денний макіяж.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Getty Images

Принц Карл Філіп одягнув сірий костюм, білу сорочку і тонку синю краватку, яка чудово гармоніювала з кольором сукні його дружини.

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