У гарному пальті та в особливих сережках королеви: принцеса Кейт з'явилася на службі біля Кенотафа в Лондоні

Принцеса Уельська Кетрін сьогодні разом із високопоставленими членами королівської родини відвідала службу біля Кенотафа у Лондоні у День пам'яті полеглих.
Ця друга поява принцеси Кейт на публіці цими вихідними. Вчора разом із принцом Вільямом, королем Чарльзом та іншими членами родини Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі у Лондоні.
Сьогодні принцеса Уельська приєдналася до монарха та членів сембі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні у День пам'яті.
Разом з герцогинею Единбурзькою Софі принцеса Кейт з'явилася на центральному балконі Міністерства закордонних справ на Вайтголлі, поки король Чарльз III очолював національну службу пам'яті біля Кенотафа.
Принцеса Уельська сьогодні з'явилася на публіці в перешитому чорному пальті від Catherine Walker з оксамитовим бантом на шиї, капелюсі-пігулці з вуаллю від Juliette Botterill Millinery, а родзинкою її образу стали перлинні сережки-висячки з діамантами покійної королеви Єлизавети II.
Кетрін зібрала волосся в гарний низький пучок і зробила виразний макіяж, а до пальта пришпилила три червоні маки – символ пам'яті.
Герцогиня Единбурзька Софі була в чорній сукні та крислатому капелюсі, волосся також зібрала в гарний низький пучок і доповнила образ перлинними сережками та ниткою перлів на шиї.
До короля, одягненого у форму адмірала флоту Королівських ВМС з шинеллю, маком і шпагою, приєдналися його син і спадкоємець престолу принц Вільям, сестра принцеса Анна та брат принц Едвард. Королева Камілла, на жаль, не змогла бути присутньою оскыльки вона все ще хворіє.
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