У гарному пальті та в особливих сережках королеви: принцеса Кейт з'явилася на службі біля Кенотафа в Лондоні

Принцеса Уельська Кетрін сьогодні разом із високопоставленими членами королівської родини відвідала службу біля Кенотафа у Лондоні у День пам'яті полеглих.

Ця друга поява принцеси Кейт на публіці цими вихідними. Вчора разом із принцом Вільямом, королем Чарльзом та іншими членами родини Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі у Лондоні.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Сьогодні принцеса Уельська приєдналася до монарха та членів сембі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні у День пам'яті.

Принцеса Уельська Кейт та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Разом з герцогинею Единбурзькою Софі принцеса Кейт з'явилася на центральному балконі Міністерства закордонних справ на Вайтголлі, поки король Чарльз III очолював національну службу пам'яті біля Кенотафа.

Поминальна служба біля Кенотафа у Лондоні / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська сьогодні з'явилася на публіці в перешитому чорному пальті від Catherine Walker з оксамитовим бантом на шиї, капелюсі-пігулці з вуаллю від Juliette Botterill Millinery, а родзинкою її образу стали перлинні сережки-висячки з діамантами покійної королеви Єлизавети II.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Кетрін зібрала волосся в гарний низький пучок і зробила виразний макіяж, а до пальта пришпилила три червоні маки – символ пам'яті.

Герцогиня Единбурзька Софі була в чорній сукні та крислатому капелюсі, волосся також зібрала в гарний низький пучок і доповнила образ перлинними сережками та ниткою перлів на шиї.

До короля, одягненого у форму адмірала флоту Королівських ВМС з шинеллю, маком і шпагою, приєдналися його син і спадкоємець престолу принц Вільям, сестра принцеса Анна та брат принц Едвард. Королева Камілла, на жаль, не змогла бути присутньою оскыльки вона все ще хворіє.

Принц Вільям, король Чарльз III та принцеса Анна під час Національної служби пам'яті біля Кенотафа у Лондоні / Фото: Associated Press

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