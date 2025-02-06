У гарному пальті та з брошкою-бджолою: королева Камілла відвідала відкриття важливого центру

Королева Камілла здійснила сьогодні візит до центру допомоги жертвам сексуального насильства в Ексетері.

Дружина короля Чарльза прибула до нового міського центру допомоги жертвам сексуального насильства (SARC) і мала приголомшливий вигляд в пальті кольору лісової трави з поясом на талії, схоже на таке саме, яке вона носила на Різдво, і була з брошкою-бджолою з колекції королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Брошка у вигляді бджоли прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами, а жало – лініями чорної емалі. Камілла вже кілька разів носила цю брошку на публічні заходи. Також образ вона доповнила золотими сережками, макіяжем та зачіскою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час сьогоднішнього візиту королева оглянула нові об'єкти, зокрема відділення судово-медичної експертизи та клінічні кабінети, а також зустрілася з персоналом, який надає необхідну судово-медичну та терапевтичну допомогу постраждалим.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла вже багато років виступає проти домашнього та сексуального насильства та підтримує організації, які допомагають жінкам, які зіткнулися з цим. На заході Камілла відкрила меморіальну дошку на честь офіційного відкриття SARC у Ексетері.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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