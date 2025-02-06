У гарному пальті та з брошкою-бджолою: королева Камілла відвідала відкриття важливого центру

Королева Камілла здійснила сьогодні візит до центру допомоги жертвам сексуального насильства в Ексетері.
Дружина короля Чарльза прибула до нового міського центру допомоги жертвам сексуального насильства (SARC) і мала приголомшливий вигляд в пальті кольору лісової трави з поясом на талії, схоже на таке саме, яке вона носила на Різдво, і була з брошкою-бджолою з колекції королеви Єлизавети II.
Брошка у вигляді бджоли прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами, а жало – лініями чорної емалі. Камілла вже кілька разів носила цю брошку на публічні заходи. Також образ вона доповнила золотими сережками, макіяжем та зачіскою.
Під час сьогоднішнього візиту королева оглянула нові об'єкти, зокрема відділення судово-медичної експертизи та клінічні кабінети, а також зустрілася з персоналом, який надає необхідну судово-медичну та терапевтичну допомогу постраждалим.
Камілла вже багато років виступає проти домашнього та сексуального насильства та підтримує організації, які допомагають жінкам, які зіткнулися з цим. На заході Камілла відкрила меморіальну дошку на честь офіційного відкриття SARC у Ексетері.
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