У гарному пальті та з дивною тростиною: королева Єлизавета II з'явилася на заході в Шотландії

У гарному пальті та з дивною тростиною: королева Єлизавета II з'явилася на заході в Шотландії

Королева Єлизавета ІІ знову вийшла на публіку. Вже другий день поспіль. Монархиня пересувається з тростиною, але і з усмішкою на обличчі, що не може не тішити на тлі розмов про її проблеми з мобільністю.

Сьогодні Її Величність взяла участь у параді вірності збройним силам у палаці Голіруд в Единбурзі. Королева з'явилася у гарному настрої під час свого другого публічного виходу в Единбурзі цього тижня. Єлизавета II приєдналася до збройних сил у палаці Голірудхаус, її офіційної королівської резиденції у Шотландії, коли вони святкували її платиновий ювілей.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Будучи головою збройних сил Великої Британії, монархиня спостерігала за тим, як армія, флот та військово-повітряні сили взяли участь у параді у палацових садах, пише Hello!

Коли королева увійшла, було дано королівський салют. Потім лорд Лайон, король озброєнь, представив Її Величності трьох високопоставлених представників служби. До них приєдналися три кадети, що представляють кожну службу, які пронесли ключ від Единбурзького замку через сади, перш ніж вручити його генерал-майору Аластеру Брюсу з Кріонаїха, губернатору Единбурзького замку.

Відповідно до традиції, генерал-майор потім звернувся до 96-річної королеви, сказавши: "Ми, військовослужбовці збройних сил Вашої Величності, пов'язані нашою присягою з вами, вашими спадкоємцями та наступниками, пропонуємо вашому милостивому прийняттю ключ до вашого Королівського замку Единбурга".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А королева відповіла: "Я повертаю цей ключ на зберігання Моєму губернатору Единбурзького замку на подяку за символічний акт лояльності наших збройних сил, впевнена у вашій вірності вашій присязі".

Монархиня святкує Голірудський тиждень, також відомий як Королівський тиждень, у Шотландії до п'ятниці, і до неї приєднаються інші члени її сім'ї у цій щорічній поїздці.

Сьогодні Єлизавета II обрала для виходу бузкове пальто із запахом, яке доповнила капелюхом, перлинним кольє та сережками, а також брошкою та рожевою помадою на губах. В руках Її Величності була досить потерта тростина, а на руці висіла сумка Launer.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Вчора королева з'явилася на публіці у блакитному пальті. Було помітно, що монархиня схудла.

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