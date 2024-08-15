У гарному саду: палац поділився рідкісним фото іменинниці принцеси Анни

Королівський палац привітав принцесу Анну з днем народження та опублікував колаж із трьох фотографій у Instagram сторіз. На знімку юна принцеса Анна зазнімкована зі своїм старшим братом Чарльзом (нинішнім королем Великої Британії), у центрі знаходиться її фото вже в нинішній період, а також підібрано фотографію принцеси та короля з одного з королівських заходів, де обидва одягнені у військову форму.

"Бажаємо королівській принцесі щасливого дня народження сьогодні!" — написано на знімку.

Принцеса Анна / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Відомо, що принцеса Анна вже перебуває в Шотландії в замку Балморал, де члени королівської родини збираються разом із королем Чарльзом, щоб провести спільно останні літні тижні.

Не секрет, що це особливе місце для британської королівської родини, яке свого часу любила покійна королева Єлизавета ІІ. Саме тут, у Балморалі, вона й пішла з життя. Це сталося 8 вересня 2022 року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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