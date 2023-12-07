У гіпюровій сукні та червоних човниках: сестра принцеси Уельської сяяла на червоній доріжці

40-річна мати трьох дітей була присутня на церемонії вручення нагород Heart Hero Awards 2023 (Британського фонду серця) у Glaziers Hall. На доріжку Піппа вийшла у вишуканій коктейльній сукні з гіпюру пляшково-зеленого кольору з високим коміром від SELF-PORTRAIT, доповнивши вбрання червоними замшевими туфлями Emmy London та червоним клатчем від цього ж бренду.

Каштанове волосся Піппи було розпущене і трохи накручене локонами, вона зробила легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи. З прикрас на ній був тонкий золотий браслет на зап'ястя і кілька каблучок на пальцях, покривати нігті лаком Піппа не стала.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Захід був спрямований на те, щоб відзначити людей, які присвячують більшу частину свого часу та енергії боротьбі з хворобами серця та системи кровообігу.

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