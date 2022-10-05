У гірчичній сукні та синіх човниках: принцеса Уельська в яскравому луку приїхала до пологового відділення

Принцеса Уельська Кетрін сьогодні несподівано відвідала пологове відділення Королівської лікарні округу Суррей у Гілфорді. Для появи на публіці новоспечена принцеса вибрала сукню гірчичного кольору.

Кетрін відновила виконання своїх королівських обов'язків після жалоби за королевою Єлизаветою II і сьогодні вдень була сфотографована біля лікарні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На ній була гарна сукня з крепу з V-подібним вирізом на декольте, поясом на талії та спідницею-плісе від Karen Millen. Кейт доповнила своє розкішне вбрання парою синіх замшевих туфель на підборах і сережками з підвісками. Зробила денний макіяж та гарне укладання хвилями.

Приїхала принцеса для того, щоб дізнатися про те, яку підтримку тут надають вагітним жінкам і молодим матерям, щоб забезпечити їм найкращий догляд під час вагітності та після народження дитини. Як мама трьох дітей Кетрін небайдужа доля англійок.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У пологовому відділенні Королівської лікарні округу Суррей щорічно народжують та отримують догляд близько 3000 немовлят. У травні 2022 року цей підрозділ отримав золоту нагороду ЮНІСЕФ за ініціативу "Дружелюбність до дитини" на знак визнання її визначної роботи на підтримку вигодовування немовлят та стосунків між батьками та немовлятами.

Минулого свого виходу принцеса Кейт разом із чоловіком принцом Вільямом відвідувала Уельс. Тоді її Високість була у червоному пальті від LK Bennett.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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