У гірчичному аутфіті та масивних сережках: королева Максима на заході

Розглядаємо новий образ королеви-консорта Нідерландів Максими.

Вчора Її Величність зустрілася з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор у Huis ten Bosch у Гаазі. Розмовляли про фінансову та цифрову інтеграцію. Королева Нідерландів Максима, як спеціальний захисник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, віддана ідеї всеосяжного фінансового розвитку.

Королева Максима / Getty Images

Нам цікаво було поглянути на новий лук королеви. Ні для кого не секрет, що Максима любить та вміє носити яскравий одяг. Цього дня вона також обрала гарне вбрання у гірчичних відтінках. На ній була блузка і штани-кльош зі стрілками, які королева поєднала з гостроносими замшевими туфлями трохи темнішими за відтінком.

Її лук доповнювало кілька улюблених прикрас – браслетів та каблучок, а також Максима одягла масивні жовто-зелені сережки, які чудово гармоніювали з образом загалом.

Королева Максима / Getty Images

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