У гірчичному аутфіті та масивних сережках: королева Максима на заході

Розглядаємо новий образ королеви-консорта Нідерландів Максими.
Вчора Її Величність зустрілася з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор у Huis ten Bosch у Гаазі. Розмовляли про фінансову та цифрову інтеграцію. Королева Нідерландів Максима, як спеціальний захисник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, віддана ідеї всеосяжного фінансового розвитку.
Нам цікаво було поглянути на новий лук королеви. Ні для кого не секрет, що Максима любить та вміє носити яскравий одяг. Цього дня вона також обрала гарне вбрання у гірчичних відтінках. На ній була блузка і штани-кльош зі стрілками, які королева поєднала з гостроносими замшевими туфлями трохи темнішими за відтінком.
Її лук доповнювало кілька улюблених прикрас – браслетів та каблучок, а також Максима одягла масивні жовто-зелені сережки, які чудово гармоніювали з образом загалом.
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