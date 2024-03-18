У гірчичному аутфіті та в золотих прикрасах: королева Максима попрацювала на кухні

Монархи відвідали 20-й випуск NLdoet, найбільшої волонтерської кампанії у Нідерландах, у Бадгеведорпі. Королеву спершу заскочили в натовпі серед шанувальників, коли вона тільки-но приїхала на захід. Діти та молоді люди буквально не давали проходу Максимі. Вони оточили її і діставши телефони, почали робити селфі, Максима із задоволенням позувала.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Цього дня Її Величність була у червоному пальті, під яким була гірчична трикотажна водолазка, яку можна було побачити, коли королева зняла пальто та опинилася на кухні. Образ Максима доповнила штанами до тону, золотими браслетами, золотою прикрасою на шиї та сережками.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Вона одягла фартух і приєдналася до інших жінок на кухні, щоб приготувати частування.

Минулого разу ми бачили діловий лук королеви Максими, коли вона в пальті верблюжого кольору та золотій блузці у поєднанні з бронзовою спідницею-олівцем приїжджала на конференцію.

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