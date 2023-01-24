У гірчичному луку та з красивою зачіскою: королева Максима відвідала Давос

Її Величність королева Максима виступила у Конгрес-центрі під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму. "Цей форум – місце, де королева може за короткий проміжок часу поговорити про цифрові фінансові послуги. Вони допомагають людям будувати найкраще життя та сприяють фінансовому добробуту, — пишуть у підписі до знімків у королівському акаунті.

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Варто зазначити, що фінанси – це спеціалізація Максими, до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком королем Віллемом-Олександром вона працювала у банківській сфері.

У Давосі Максима з'явилася у гірчичній водолазці від Max Mara та штанях від цього ж бренду. Яскравий лук королеви доповнювали коричневі чоботи від Gianvito Rossi та намисто від Seaman Schepps. Її Величність гарно поклала волосся локонами і зробила денний макіяж, стриманим цього разу був і її манікюр. На пальцях Максими було кілька каблучок з камінням, а у вухах виблискували сережки з діамантами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам кумедне фото з архіву, на якому знято, як з королевою стався конфуз під час світського виходу.

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