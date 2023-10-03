У гірчичному пальті та штанях-кльош: яскрава королева Матильда приїхала до школи

Її Величність відвідала школу Musica Mundi у Ватерлоо. Ця міжнародна школа пропонує юним обдарованим музикантам віком від 10 до 18 років можливість поєднати професійне музичне навчання із програмою загальної середньої освіти.

Молоді таланти з усього світу проходять інтенсивне індивідуальне навчання грі на музичних інструментах, а також класні заняття з музики та загальної освіти.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда відвідала урок і познайомилася з вчителями та учнями. На зустріч дружина монарха приїхала в гірчичному кейп-пальті та широких штанях до тону із поясом на талії від Natan Couture та цегляного кольору блузці з краваткою. Взута Матильда була в туфлі-човники, підібрані до тону блузки, а в руках тримала маленький гірчичний клатч. У королеви було гарне укладання та золоті сережки-кільця у вухах. Макіяж на обличчі, як завжди, максимально у натуральних відтінках.

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