У "голій" сукні і туфлях кольору металік: Наомі Кемпбелл у спокусливому луку з'явилася на червоній доріжці

Модель обрала для своєї появи красиве вбрання від Alexander McQueen.

Наомі Кемпбелл відвідала міжнародний кінофестиваль "Червоне море" у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

На червоній доріжці модель постала у спокусливому аутфіті. На ній була асиметрична прозора сукня із колекції сезону весна-літо 2024 бренду Alexander McQueen SS24 RTW, яка складалася із верху, прикрашеного сірою вишивкою та блискітками, і білої фатинової спідниці. Вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Кемпбелл доповнила аутфіт туфлями кольору металік, різнокольоровими браслетами на руках, довгим золотим кулоном і ланцюжками із синім камінням на шиї та елегантними сережками. Модель одягла довгу перуку, а в макіяжі зробила акцент на фіолетових тінях.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл засвітила величезний діамант на руці і спровокувала чутки про заручини.

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