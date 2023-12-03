Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У "голій" сукні і туфлях кольору металік: Наомі Кемпбелл у спокусливому луку з'явилася на червоній доріжці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
995
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У "голій" сукні і туфлях кольору металік: Наомі Кемпбелл у спокусливому луку з'явилася на червоній доріжці

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Модель обрала для своєї появи красиве вбрання від Alexander McQueen.

Наомі Кемпбелл відвідала міжнародний кінофестиваль "Червоне море" у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

На червоній доріжці модель постала у спокусливому аутфіті. На ній була асиметрична прозора сукня із колекції сезону весна-літо 2024 бренду Alexander McQueen SS24 RTW, яка складалася із верху, прикрашеного сірою вишивкою та блискітками, і білої фатинової спідниці. Вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Кемпбелл доповнила аутфіт туфлями кольору металік, різнокольоровими браслетами на руках, довгим золотим кулоном і ланцюжками із синім камінням на шиї та елегантними сережками. Модель одягла довгу перуку, а в макіяжі зробила акцент на фіолетових тінях.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл засвітила величезний діамант на руці і спровокувала чутки про заручини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
995
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація