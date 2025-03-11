У "голій" сукні та лакованих туфлях: грецька принцеса на модному івенті в Парижі

Принцеса Марія-Олімпія приїхала на вечерю Frame Dinner у Chateau Voltaire, яка відбулося в межах Тижня моди у французькій столиці. Для світського виходу принцеса обрала пікантне вбрання, на ній була чорна мережива прозора сукня, взута дівчина була в лаковані туфлі на підборах, а в руках тримала маленький чорний клатч.

Марія-Олімпія зробила легкий макіяж із блискучими світлими тінями на повіках, підкреслила вії та нанесла прозоро-рожевий блиск на губи. Вона усміхалася, позуючи перед фотографами.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше Марія-Олімпія була помічена серед гостей модного показу відомого бренду Elie Saab, який презентував публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025 року.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Читайте також: