У "голій" сукні з камінням і бісером: Джилл Байден у розкішному образі з'явилася на державній вечері

72-річна перша леді США у вбранні від Oscar de la Renta постала на заході у Білому домі.
До США з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіду разом із дружиною Юко Кісідою. З цієї нагоди президентське подружжя Джо і Джилл Байдени організували у Білому домі державну вечерю.
Перша леді США продемонструвала розкішний образ у вечірній сукні максі від Oscar de la Renta.
Вбрання, розроблене Фернандо Гарсією та Лаурою Кім, було повністю розшите сапфірово-синіми і світло-сріблястими камінням і бісером із квітковими мотивами. Сукня була прозорою і мала під низом нюдову підкладку, яка створювала ефект "голого" вбрання.
Аутфіт Джилл доповнила білими блискучими туфлями-човниками. Вона зробила елегантну зачіску, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха довгими сережками, а шию – делікатним золотим ланцюжком із підвіскою Mama.
Джо Байден був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, на святкуванні Великодня у Білому домі Джилл Байден постала у рожевому пальті і перлинних сережках.
Читайте також: