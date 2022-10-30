У гороховій блузці та перлинних сережках: принцеса Уельська записала нове звернення

Принцеса Уельська записала послання зі словами підтримки для тих, хто страждає від різних залежностей.

У новому відеозверненні Кетрін закликала людей не соромитися та звертатися за допомогою.

Принцеса Уельська є покровителькою благодійної організації The Forward Trust, яка займається лікуванням залежностей. У Британії починається Тиждень поінформованості про залежність і, Кейт, записала своє звернення про підтримку кампанії "Прийняття заходів щодо боротьби із залежністю".

Ролик був записаний вдома, Кетрін сидить на дивані, одягнена в сорочку з переробленої тканини в принт polka dot від Tory Burch з білим коміром і манжетами, яку вперше вона одягла минулого року під час візиту до Вулвергемптона у травні 2021 року, щоб нагадати про початок Тижня поінформованості про психічне здоров'я.

У принцеси розпущене довге волосся, на обличчі натуральний макіяж, а у вухах перлинні сережки. Позаду неї було видно сімейні фотографії в рамках.

"Залежність — це серйозне психічне захворювання, яке може статися з кожним, незалежно від віку, статі, раси чи національності. Як покровителька The Forward Trust, я зустрічала багатьох людей, які страждали від наслідків залежності.

Ставлення до залежності змінюється. Але ми ще не там, де маємо бути. Проте ганьба залежності заважає людям та сім'ям просити допомоги, і люди все ще трагічно гинуть.

Ми, як суспільство, повинні визнати, що єдиний спосіб допомогти тим, хто страждає, це спробувати зрозуміти, що привело їх до залежності, співпереживати їм і виявляти співчуття до їхньої боротьби.

І тому сьогодні, під час Тижня обізнаності про залежність, я хочу поділитися посланням підтримки тим, хто продовжує страждати.

Будь ласка, знайте, що залежність це не вибір. Ніхто не вирішує стати наркоманом. Я хочу, щоб ви знали, що це також серйозне захворювання. Будь ласка, не дозволяйте сорому утримувати вас від отримання допомоги, якої ви так потребуєте", — сказала принцеса Уельська.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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