У сукні в горошок і жакеті кольору індиго: принцеса Како на концерті з танців

Принцеса Како відвідала концерт із танців Doremifa у Токіо. Після його перегляду вона зустрілася з учасниками і поспілкувалася.

На заході принцеса з'явилася у милому образі, у якому ми її вже неодноразово бачили. На ній була біла сукня міді А-силуету у синій гороховий принт, зверху якої вона одягла вкорочений жакет кольору індиго без ґудзиків.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Како доповнила кремовим клатчем. Вона зробила гарну зачіску, заплетену і зібрану ззаду в хвіст, вуха прикрасила цікавими срібними сережками, а в макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

Нагадаємо, принцеса Како відвідала вручення дитячої книжкової премії у білому вбранні, яке складалося з лаконічної сукні та жакету з довгими рукавами, у якого не було лацканів.

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