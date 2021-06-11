У гороховій сукні і жакеті з написом Love: Джилл Байден у кокетливому образі зустрілася з Борисом Джонсоном

Байдени зустрілися з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і його дружиною.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден нині перебувають у Великій Британії, куди вони приїхали, щоб взяти участь у зустрічі лідерів "Великої сімки".
Напередодні саміту G7 президентське подружжя зустрілося у Карбіс-Беї з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і його дружиною Керрі Джонсон (Саймондс).
Перша леді США обрала для себе кокетливий аутфіт. На Джилл була біла сукня довжини міді в чорний горошок від Brandon Maxwell, зверху якої вона одягла чорний жакет із написом зі стразів на спині: Love.
Вбрання дружина президента поєднала з чорними туфлями на високій платформі і підборах. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками, а у вухах лаконічні сережки у вигляді білих квітів. Легке укладання і макіяж з акцентом на очах завершили образ пані Байден.
А Керрі Джонсон постала на зустрічі у романтичному луці. Вона була одягнена у червону сукню міді з рукавами-ліхтариками і ґудзиками спереду. До сукні вона взула червоні туфлі-слінгбеки. Керрі накрутила локони, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Нагадаємо, до Великої Британії Джилл Байден прибула в елегантній білій сукні-футлярі і темно-синьому двобортному жакеті з золотими ґудзиками. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі. Лук Джилл доповнила замшевими темно-синіми туфлями.
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