У гороховій сукні та світлому пальті: герцогиню Софі заскочили дорогою на різдвяний обід короля

Герцогиня Единбурзька Софі була зазнімкована дорогою до Букінгемського палацу вчора разом з рештою членів сім'ї.

Там відбувся різдвяний обід, організований королем Чарльзом для широкого кола сім'ї. Софі прибула з чоловіком принцом Едвардом.

Папараці зустрічали членів сім'ї біля Букінгемського палацу. 59-річна герцогиня Софі була одягнена у синю горохову сукню Prada, а зверху на ній було бежеве пальто. У неї було розпущене волосся, на обличчі легкий макіяж, а у вухах сережки з діамантами. Поруч із нею в автомобілі сидів принц Едвард, одягнений у світло-сірий костюм у смужку.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Також, нагадаємо, папараці вдалося зазнімкувати сестер Йоркських Беатріс та Євгенію, вони були з чоловіками та дітьми, королеву Каміллу, а також сфотографували і самого короля Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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