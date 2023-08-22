У "гороховій" сукні від Prada: стильна кронпринцеса Мері на зустрічі з подружжям Зеленських

Данська кронпринцеса Мері відвідала прийом за участю королеви Маргрете II та кронпринца Фредеріка, організований для президентського подружжя Зеленських.
На цій зустрічі у стильному ауфтиті з'явилася не лише перша леді України, а й кронпринцеса Данії. Мері одягла чорну плісовану сукню в горошок від Prada із золотими ґудзиками, доповнивши лук маленьким чорним клатчем від Quidam та бежевими човниками від Gianvito Rossi.
Образ кронпринцеси доповнював кілька золотих браслетів на зап'ясті та перлинні лаконічні сережки у вухах. Вона також зробила насичений макіяж очей і зібрала волосся шпилькою ззаду.
Під час цієї поїздки Зеленських до Данії Олена вже зустрічалася з принцесою Мері. Королівська особа одягла тоді блузку кольору слонової кістки від Mark Kenly Domino Tan, коричневі льняні штани Max Mara, підкресливши талію поясом до тону і взула замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi. Стильна зачіска та макіяж чудово доповнювали образ.
Нагадаємо, раніше ми показували п'ять яскравих виходів принцеси Уельської у вбраннях у "гороховий" принт.
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