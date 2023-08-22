У "гороховій" сукні від Prada: стильна кронпринцеса Мері на зустрічі з подружжям Зеленських

Данська кронпринцеса Мері відвідала прийом за участю королеви Маргрете II та кронпринца Фредеріка, організований для президентського подружжя Зеленських.

На цій зустрічі у стильному ауфтиті з'явилася не лише перша леді України, а й кронпринцеса Данії. Мері одягла чорну плісовану сукню в горошок від Prada із золотими ґудзиками, доповнивши лук маленьким чорним клатчем від Quidam та бежевими човниками від Gianvito Rossi.

Кронпринцеса Мері на зустрічі з Володимиром та Оленою Зеленськими / Фото: Getty Images

Образ кронпринцеси доповнював кілька золотих браслетів на зап'ясті та перлинні лаконічні сережки у вухах. Вона також зробила насичений макіяж очей і зібрала волосся шпилькою ззаду.

Кронпринцеса Мері на зустрічі з Володимиром та Оленою Зеленськими / Фото: Getty Images

Під час цієї поїздки Зеленських до Данії Олена вже зустрічалася з принцесою Мері. Королівська особа одягла тоді блузку кольору слонової кістки від Mark Kenly Domino Tan, коричневі льняні штани Max Mara, підкресливши талію поясом до тону і взула замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi. Стильна зачіска та макіяж чудово доповнювали образ.

Олена Зеленська та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували п'ять яскравих виходів принцеси Уельської у вбраннях у "гороховий" принт.

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