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У "гороховій" сукні, яку носила на саміті НАТО: королева Летиція вигуляла улюблене вбрання

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У "гороховій" сукні, яку носила на саміті НАТО: королева Летиція вигуляла улюблене вбрання

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У королівського подружжя Іспанії сьогодні робочий захід у Мадриді.

Король Філіп VI та королева Летиція вручали стипендії La Caixa у культурному центрі CaixaForum. Королева одягла сукню-міді без рукавів у принт "горох" від іспанського бренду Laura Bernal. Вбрання Летиція носила влітку 2022 року, коли влаштувала екскурсію для перших леді різних країн, які приїхали на саміт НАТО до Мадриду.

Королева Летиція з першими леді різних країн під час саміту НАТО в Мадриді 2022 року / © Getty Images
Королева Летиція з першими леді різних країн під час саміту НАТО в Мадриді 2022 року / Фото: Getty Images

Тоді сукню королева поєднувала з білими еспадрильями на зав'язках, а сьогодні взула бежеві слінгбеки на невисоких підборах від італійського бренду Martinelli.

Також дружина монарха знову одягла діамантові сережки-зірки від Gold&Roses, які вона одягала на зустріч у Мадриді з королевою Ранією, каблучку Coreterno і зробила класичний макіяж та зачіску.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у синьому костюмі, до якого підібрав білу смугасту сорочку та червону краватку в принт.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Летиція викликала фурор на заході, з'явившись там у розкішній вишиванці від українського бренду.

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Дата публікації
Перегляди
718
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