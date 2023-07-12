У "гороховій" сукні, яку носила на саміті НАТО: королева Летиція вигуляла улюблене вбрання

У королівського подружжя Іспанії сьогодні робочий захід у Мадриді.
Король Філіп VI та королева Летиція вручали стипендії La Caixa у культурному центрі CaixaForum. Королева одягла сукню-міді без рукавів у принт "горох" від іспанського бренду Laura Bernal. Вбрання Летиція носила влітку 2022 року, коли влаштувала екскурсію для перших леді різних країн, які приїхали на саміт НАТО до Мадриду.
Тоді сукню королева поєднувала з білими еспадрильями на зав'язках, а сьогодні взула бежеві слінгбеки на невисоких підборах від італійського бренду Martinelli.
Також дружина монарха знову одягла діамантові сережки-зірки від Gold&Roses, які вона одягала на зустріч у Мадриді з королевою Ранією, каблучку Coreterno і зробила класичний макіяж та зачіску.
Король Філіп VI був у синьому костюмі, до якого підібрав білу смугасту сорочку та червону краватку в принт.
Нагадаємо, нещодавно королева Летиція викликала фурор на заході, з'явившись там у розкішній вишиванці від українського бренду.
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