У гороховому костюмі та перлинних прикрасах: принцеса Анна приїхала до Нідерландів

Сестра короля Чарльза III – принцеса Анна – відвідала робочий захід в Остербеку, Нідерланди.
Королівська принцеса поклала вінок під час Меморіальної служби з повітряно-десантних військ на ознаменування 80-ї річниці операції "Маркет Гарден" на військовому кладовищі в Остербеку.
74-річна принцеса приїхала на захід у сірому костюмі в принт горох, який складався з короткого жакета та прямої спідниці, а також була взута у чорні замшеві туфлі на невисоких підборах. У Анни на пальці була заручальна каблучка з сапфіром та її обручка з валлійського золота, у вухах перлинні сережки і кольє на шиї, а на зап'ясті годинник на чорному шкіряному ремінці. Волосся принцеси було зібрано в її фірмову зачіску, яку вона носить завжди і губи підкреслені яскравою помадою.
Нагадаємо, минулого місяця принцеса Анна відсвяткувала 74-річчя, а ми згадували десять невідомих фактів про улюблену дочку принца Філіпа. Від того часу її робочий графік ще не був насичений подіями.
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