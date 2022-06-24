У гороховому костюмі та з чорною квіткою на грудях: сестра короля Іспанії сходила на церемонію

У гороховому костюмі та з чорною квіткою на грудях: сестра короля Іспанії сходила на церемонію

Рідна сестра короля Іспанії Філіпа VI – принцеса Олена – останнім часом не часто з'являлася на світських заходах. Але вчора у принцеси було дещо заплановано.

58-річна Олена, герцогиня де Луго, відвідала церемонію нагородження Flamenco En La Piel під час виставки SIMOF Madrid 2022 Hotel Wellington у Мадриді.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

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Принцеса є головною героїнею премії Flamenco en la Piel Awards. Старша сестра короля Філіпа VI приїхала не лише як гостя, а й як переможниця. На галаконцерті їй вручили одну із нагород за беззастережну підтримку андалузької культури.

Принцеса була одягнена в чорний костюм у великий білий горох і короткий жакет молочного кольору, на якому була пришпилена велика чорна квітка. Взута принцеса була у квіткові еспадрильї на платформі. На шиї у герцогині де Луго був золотий ланцюжок з кількома підвісками, а також вона одягнула кілька золотих браслетів і каблучку.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару.

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