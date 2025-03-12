У графітовій сукні та з хвилястим укладанням: Вікторія Бекхем на прийомі у королеви Камілли

Це був прийом на честь 15-річчя організації Women of the World (WOW), яка виступає за гендерну рівність у всьому світі.

Ми вже показували вам, як Вікторія Бекхем мило поспілкувалася з королевою Каміллою і присіла перед нею у реверансі. Дружина Девіда Бекхема, яка не вперше присутня на прийомі в королівському палаці, обрала для виходу елегантну графітову сукню без рукавів і з драпуванням на талії, зробила хвилясту зачіску та світлий манікюр, а в неї на зап'ясті виблискував дорогоцінний браслет.

Реверанс для королеви: Вікторія Бекхем витончено присіла перед Каміллою

Королева Камілла обрала для виходу синю сукню від Fiona Clare, високі чорні чоботи замшеві Russell & Bromley, а на її зап'ясті був браслет з 18-каратного жовтого золота і агату від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівська особа перебувала у піднесеному настрої. Вона є президенткою WOW. А днем раніше Її Величність була присутня на щорічному прийомі на честь Дня Співдружності в Мальборо-гаус у Лондоні разом із королем Чарльзом III.

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