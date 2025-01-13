У графітовому кардигані і з квітковою хусткою: фотографи зазнімкували дружину Ентоні Блінкена в аеропорту

Еван Раян супроводжувала чоловіка під час робочої поїздки.

Фотографи зазнімкували державного секретаря США Ентоні Блінкена і його дружину Еван Раяну в аеропорту імені Джованні Баттіста Пастіне поблизу Риму. Блінкін прибув до Італії, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ.

Еван обрала для перельоту класичне чорне пальто, кардиган графітового кольору і сірі штани-кльош зі стрілками. На шиї у неї була хустка з квітковим принтом.

Ентоні Блінкен і Еван Раян / Фото: Associated Press

Аутфіт Раян доповнила бежевими замшевими туфлями з квадратними носками, прямокутними пряжками і на невеликих підборах.

Ентоні Блінкен і Еван Раян / Фото: Associated Press

Блінкен був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку.

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