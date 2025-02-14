У графітовому пальті та шкіряних ботильйонах: фотографи зазнімкували дружину віцепрезидента США в Німеччині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс прибули до Німеччини. Фотографи зазнімкували, як подружжя разом із дітьми виходило з літала в аеропорту Мюнхена.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Венси відвідали меморіал концентраційного табору Дахау поблизу Мюнхена. Вони вшанували пам'ять загиблих.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Пані Венс була одягнена цього дня у класичне вовняне пальто графітового кольору з ґудзиками та бічними кишенями з клапанами, чорну сукню міді й чорні щільні колготи. Взула вона чорні шкіряні ботильйони на зручних підборах. У неї також була скромні зачіска та легкий макіяж.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Джей Ді Венс був одягнений у класичне чорне пальто, темно-синій костюм, білу сорочку й червону краватку.

Нагадаємо, віцепрезидент США з дружиною і дітьми відвідав Собор Паризької Богоматері.

Читайте також: