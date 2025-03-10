У графітовому вбранні від Dior і з локонами: новий вихід Меланії Трамп

Перша леді США обрала для свого луку твідовий костюм.
Меланія Трамп на захід на Капітолійському пагорбі обрала діловий аутфіт. На ній було твідове вбрання графітового відтінку від бренду Dior, яке складалося зі спідниці-олівця і приталеного жакета.
Образ перша леді доповнила шарфом такого самого кольору, який прищепила до жакета чорним шкіряним поясом.
Меланія зробила укладання з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і білий манікюр.
Нагадаємо, раніше Меланія Трамп з'явилася у Капітолії у верблюжому костюмі-трійці і чорній краватці.
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