У графітовому вбранні від Dior і з локонами: новий вихід Меланії Трамп

Перша леді США обрала для свого луку твідовий костюм.

Меланія Трамп на захід на Капітолійському пагорбі обрала діловий аутфіт. На ній було твідове вбрання графітового відтінку від бренду Dior, яке складалося зі спідниці-олівця і приталеного жакета.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила шарфом такого самого кольору, який прищепила до жакета чорним шкіряним поясом.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія зробила укладання з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і білий манікюр.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп з'явилася у Капітолії у верблюжому костюмі-трійці і чорній краватці.

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