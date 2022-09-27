У гранатовій сукні і з сережками-квітами: японська принцеса Како відвідала національний конкурс

Японська принцеса Како відвідала церемонію відкриття національного конкурсу з мови жестів серед середніх шкіл у місті Курайосі, префектура Тотторі, на заході Японії.

Принцеса також продемонструвала своє вміння розмовляти мовою жестів.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Одягнена вона була у сукню гранатового кольору з рукавами три чверті і таким самим поясом на талії.

Како зібрала кілька пасом волосся і закріпила їх ззаду. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками з червоним камінням у вигляді квітів.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Како побувала у спортивному закладі для людей із обмеженими можливостями у Токіо. Там принцеса постала у ніжному аутфіті. На ній була смугаста біло-бірюзова сукня, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків.

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