У гранатовому пальті і з сумкою-багетом: Олена Зеленська на пам'ятній церемонії

Перша леді України разом з чоловіком вшанувала пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським взяла участь у заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру, які відбулися на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Там перша леді постала в елегантному двобортному пальті гранатового кольору, з-під якого визирала сукня такого самого відтінку. Талію вона підкреслила тонким паском. До пальта була прикріплена брошка-стрічка, як символ пам'яті про всіх загиблих у Бабиному Яру.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Аутфіт Олена доповнила чорними чобітьми та чорною сумкою-багетом, яка висіла у неї на плечі.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, червоний манікюр і бежеві сережки завершили образ пані Зеленської.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Президент України був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорне пальто.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська та Марина Порошенко відвідали фестиваль у "Мистецькому Арсеналі" у схожих образах.

Олена Зеленська vs Марина Порошенко

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