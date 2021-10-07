У гранатовому пальті і з сумкою-багетом: Олена Зеленська на пам'ятній церемонії

Перша леді України разом з чоловіком вшанувала пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.
Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським взяла участь у заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру, які відбулися на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Там перша леді постала в елегантному двобортному пальті гранатового кольору, з-під якого визирала сукня такого самого відтінку. Талію вона підкреслила тонким паском. До пальта була прикріплена брошка-стрічка, як символ пам'яті про всіх загиблих у Бабиному Яру.
Аутфіт Олена доповнила чорними чобітьми та чорною сумкою-багетом, яка висіла у неї на плечі.
Акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, червоний манікюр і бежеві сережки завершили образ пані Зеленської.
Президент України був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорне пальто.
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська та Марина Порошенко відвідали фестиваль у "Мистецькому Арсеналі" у схожих образах.
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