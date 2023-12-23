У гранатовому пальті та кросівках: принцеса Катаріна-Амалія на сімейному заході

До принцеси Оранської Катаріни-Амалії зараз прикуто багато уваги.

У грудні принцесі виповнилося 20 років. І королівський палац ділився знімками Її Високості в офіційному акаунті в Instagram.

А днями вся родина на чолі з королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою були присутні на зіманнях сімейної різдвяної фотосесії на території палацу у Гаазі.

Принцеса Катаріна-Амалія зі своїм батьком королем Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

Катаріна-Амалія носила цього дня гранатового кольору пальто з поясом на талії та великими кишенями, поєднуючи його із штанями зі стрілками та кросівками Autry.

Дівчина розпустила своє довге світле волосся, одягла сережки від Zara і зробила легкий денний макіяж, підкресливши вії та трохи губи.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

У фотосесії також брали участь дві молодші сестри принцеси – Олексія та Аріана. А також сім'я взяла із собою на знімання домашнього улюбленця.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також: