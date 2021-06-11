У гранатовому жакеті з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на зустрічі лідерів "Великої сімки"

Канцлерка Німеччини поповнила гардероб новим жакетом.

На зустріч лідерів "Великої сімки" до Великої Британії також прибула канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Її зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з дружиною Керрі Джонсон (Саймондс).

Ангела Меркель / Associated Press

Політикиня обрала для свого ділового образу жакет гранатового кольору з V-подібним вирізом і чотирма ґудзиками, який вона, як завжди, поєднала з класичними чорними прямими штанями.

Ангела Меркель / Associated Press

До вбрання Ангела взула чорні туфлі на низькому ходу. Шию вона прикрасила своїм улюбленим металевим намистом. Меркель зробили акуратне укладання і намалювали чорні стрілки на повіках.

Ангела Меркель / Associated Press

З літака Ангела вийшла у цьому самому аутфіті, тільки на обличчі ще у неї була чорна захисна маска.

Ангела Меркель / Associated Press

До слова, а ось перша леді Франції прилетіла до Великої Британії в одному луці (чорній блузці, штанях і білому твідовому пальті), а потім переодяглася в інший. Бріжит Макрон сяяла на променаді у васильковій сукні, елегантному пальті і чорних туфлях на шпильці.

Бережіть і Еммануель Макрон / Associated Press

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