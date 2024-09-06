У грайливій сукні в горох: королева Камілла вийшла у світ зі своїми дітьми

Том – старший син Камілли та Ендрю, він кулінарний критик та письменник. 5 вересня відбулася презентація його кулінарної книжки, яка називається "Кулінарія та корона".

На світський захід у The Audley Public House у Лондоні королева Камілла приїхала у білій сукні-сорочці у дрібний горох із поясом на талії, яку доповнила світло-бежевими шкіряними туфлями-човниками та маленьким клатчем. У Камілли була бездоганна зачіска та макіяж на обличчі, на шиї золотий ланцюжок із двома її улюбленими підвісками Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та підвіскою з ініціалами її онуків.

Королева Камілла з сестрою Аннабель Елліот / Фото: Getty Images

Разом з нею на фото було зазнімковано її молодшу сестру Аннабель Елліот, а також Лору Лопес і Тома Паркер-Боулза. Автор книжки обрав для виходу у світ темно-синій костюм та молочно-білу сорочку без краватки, а його сестра була у білому топі, чорній кейпнакидці, чорних штанях та туфлях-човниках на підборах.

Королева Камілла з дочкою Лорою та сином Томом / Фото: Getty Images

Про те, хто такі діти Камілли, ми раніше детально вже розповідали.

Читайте також: