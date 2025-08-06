У гарній вишиванці "білим по білому" і штанях-палацо: Олена Зеленська на виставці в Японії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у Національному дні України на виставці EXPO 2025, яка триває у місті Осака.

«Сьогоднішній Національний день на EXPO ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії за можливість бути представленими тут. А також вдячності Японії й кожній країні, яка допомагає нам боронити себе від нападника», — сказала перша леді України.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У межах виставки відбулася прем’єра музичної композиції «Ода вдячності», створеної спеціально до Національного дня України. Її доповнив відеокліп, який демонстрував подяку світові за підтримку України.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська також відвідала національні павільйони Японії та України. Українські експонати представлені під назвою Not For Sale («Не для продажу»). Це магазин, де можна побачити 18 предметів, які символізують цінності: свободу, гідність, стійкість. Замість звичної вартості товарів — відео з України, що показують ціну, яку в умовах захисту від російської агресії українці платять за право на освіту, медицину та свободу вибору.

«Наші цінності постійно під атаками фейків і маніпуляцій, і навіть у щоденних інтернет-дискусіях ви особисто можете відчути, як їх хочуть ослабити, змінити чи знецінити. Росія маніпулює емоціями, наповнює простір пропагандою та навіть поставила культуру на службу агресії», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська з’явилася там у стильному образі у класичних кольорах. На ній була гарна вишиванка «білим по білому» з коміром-стійкою, зав’язками з китицями і широкими рукавами, манжети яких також були прикрашені вишивкою. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо з шкіряним чорним поясом і чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з боковим проділом, легкий макіяж і завершила лук срібними сережками-кільцями.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті кольору кемел відвідала лікарню Токійського університету.