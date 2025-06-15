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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
722
Час на прочитання
1 хв

У гарній вишиванці і класичних штанях: Олена Зеленська показалася у бібліотеці

Перша леді України повідомила про відкриття першої книжкової полички у Таїланді.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлину, зроблену у бібліотеці. На ній перша леді позує у гарній чорній сорочці, вишитій світлими нитками. Верх вона поєднала з класичними чорними штанями зі стрілками і шкіряним поясом.

У неї була акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У дописі Зеленська повідомила чудову новину про те, що в Таїланді відкрили першу українську книжкову поличку. Вона запрацювала у Міській бібліотеці Бангкока за підтримки мерії міста.

«Книжки несуть рідне слово, порозуміння, ведуть діалог між культурами. Книжки говорять із нами, за нас і про нас. Тож питайте в бібліотеках світу українські книжки. Там, де українських поличок іще немає, вони обов’язково з’являться. Працюємо над цим», — зазначила перша леді.

До слова, Таїланд став 59-ю країною всесвітнього проєкту, який налічує вже понад 250 поличок і 57 тисяч книжок.

Нагадамо, Олена Зеленська на одному із заходів постала у фіолетовому костюмі з хусткою-паше.

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Дата публікації
Кількість переглядів
722
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