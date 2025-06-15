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У гарній вишиванці і класичних штанях: Олена Зеленська показалася у бібліотеці
Перша леді України повідомила про відкриття першої книжкової полички у Таїланді.
Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлину, зроблену у бібліотеці. На ній перша леді позує у гарній чорній сорочці, вишитій світлими нитками. Верх вона поєднала з класичними чорними штанями зі стрілками і шкіряним поясом.
У неї була акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки у вухах.
У дописі Зеленська повідомила чудову новину про те, що в Таїланді відкрили першу українську книжкову поличку. Вона запрацювала у Міській бібліотеці Бангкока за підтримки мерії міста.
«Книжки несуть рідне слово, порозуміння, ведуть діалог між культурами. Книжки говорять із нами, за нас і про нас. Тож питайте в бібліотеках світу українські книжки. Там, де українських поличок іще немає, вони обов’язково з’являться. Працюємо над цим», — зазначила перша леді.
До слова, Таїланд став 59-ю країною всесвітнього проєкту, який налічує вже понад 250 поличок і 57 тисяч книжок.
Нагадамо, Олена Зеленська на одному із заходів постала у фіолетовому костюмі з хусткою-паше.