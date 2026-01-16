ТСН у соціальних мережах

16.01.2025
Суспільство
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У гарному бордовому аутфіті: герцогиня Единбурзька відвідала Південний Йоркшир

Герцогиня Единбурзька завітала вчора з візитом до Південного Йоркширу.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі побувала в Скіллс-стріт у Ротергемі та приїхала туди, щоб дізнатися про роботу цієї установи.

Для поїздки герцогиня обрала нове бордове вбрання: пальто від Maison Alaia, а також в'язану сукню міді з поясом від цього ж бренду і доповнила образ новою сумкою через плече від Sophie Habsburg та чоботами Jimmy Choo на підборах.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня одягла свої улюблені золоті сережки Giulia Barela Jewelry, які останнім часом носить дуже часто і золотий ланцюжок із підвісками Sophie Habsburg. В такому образі Софі мала чудовий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня спостерігала за грою збірної Англії з хокею на траві в Національному спортивному центрі Бішам-Еббі в Марлоу, куди приїхала у чорному жакеті, вузьких штанях та чоботях на підборах.

