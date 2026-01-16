- Дата публікації
У гарному бордовому аутфіті: герцогиня Единбурзька відвідала Південний Йоркшир
Герцогиня Единбурзька завітала вчора з візитом до Південного Йоркширу.
Софі побувала в Скіллс-стріт у Ротергемі та приїхала туди, щоб дізнатися про роботу цієї установи.
Для поїздки герцогиня обрала нове бордове вбрання: пальто від Maison Alaia, а також в'язану сукню міді з поясом від цього ж бренду і доповнила образ новою сумкою через плече від Sophie Habsburg та чоботами Jimmy Choo на підборах.
Герцогиня одягла свої улюблені золоті сережки Giulia Barela Jewelry, які останнім часом носить дуже часто і золотий ланцюжок із підвісками Sophie Habsburg. В такому образі Софі мала чудовий вигляд.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня спостерігала за грою збірної Англії з хокею на траві в Національному спортивному центрі Бішам-Еббі в Марлоу, куди приїхала у чорному жакеті, вузьких штанях та чоботях на підборах.